Mimari ve Şehircilik Platformundan İBB'ye çınar ağacı tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Mimari ve Şehircilik Platformundan İBB'ye çınar ağacı tepkisi

26.03.2022 13:15
Mimari ve Şehircilik Platformundan İBB'ye çınar ağacı tepkisi

Mimari ve Şehircilik Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "kanserli" olduğu gerekçesiyle 112 çınar ağacının kesilmesine tepki gösterdi.

Mimari ve Şehircilik Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "kanserli" olduğu gerekçesiyle 112 çınar ağacının kesilmesine tepki gösterdi.

Çırağan Caddesi'nde çınar ağaçlarının kesildiği yerde gerçekleştirilen basın açıklamasını, Mimari ve Şehircilik Platformu adına mimar Songül Turhan okudu.

Tarihi, kültürel ve ekolojik tahribatlar ile hayvanlara yönelik kötü davranışların kamuoyunu derinden üzdüğünü ifade eden Turhan, "Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten Ekrem İmamoğlu ve ekibinin çevreye, ağaçlara ve hayvanlara karşı işlediği ilk vukuat değil bu. Hatırlarsanız geçen yıl da Adalar'da can dostlarımız, yüzlerce atın ölüme terk edildiğine şahit olduk. 'Adalar'daki atlarımızı o çileden kurtaracağız, onlara yeni yuvalar hazırlayacağız' dediler ama ne yazık ki İstanbul'u atlarımıza mezar ettiler. Şimdi de İstanbul'un canlı şahitleri olan asırlık çınar ağaçları için önleyici tedbirler almak yerine, onları katlederek bir mirası ve doğal güzelliği de yok ediyorlar." diye konuştu.

İBB yetkililerine, ağaçların hastalığıyla mücadele etmek yerine neden kesildiğini soran Turhan, şunları kaydetti:

"Biz Mimari ve Şehircilik Platformu olarak sizin bu barbarca siyasetinize karşı çıkıyoruz. İlçemizdeki tarihi çınar ağaçları için hiçbir ön çalışma yapmadan yaptığınız bu katliamı doğru bulmuyoruz. Çevre, ağaç ve hayvanlara yönelik iki yüzlü politikalarınızı şiddetle kınıyoruz. İstanbul'un tarihi, kültürel ve yaşayan doğal mirasını sizin beceriksiz, iki yüzlü siyasetinize terk etmeyeceğiz. Her sene bir çevre ve doğa felaketini bizlere yaşatan İBB yönetiminin bir sonraki felaketinin ne olacağını maalesef üzülerek ve korkarak takip etmek zorunda kalıyoruz."

Songül Turhan, İstanbulluların haklarını savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Bodrum Belediye Başkan Aras'tan İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki incelemeyle ilgili açıklama Bodrum Belediye Başkan Aras'tan İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki incelemeyle ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığından yatırım fırsatı Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığından yatırım fırsatı Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı Çiçek açan badem ağaçları kar altında kaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mimari ve Şehircilik Platformundan İBB'ye çınar ağacı tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
13:27 Fenerbahçe'de beğenilmemişti ama küllerinden yeniden doğdu: Aston Villa, Samatta'yı istiyor
13:05 İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
12:47 Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 13:36:27. #1.13#
SON DAKİKA: Mimari ve Şehircilik Platformundan İBB'ye çınar ağacı tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement