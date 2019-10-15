Mimaride yeni yaklaşım: Ağacın izinde yeşil yapılaşma

Dünyada gün geçtikçe artan bir farkındalıkla yayılan çevre hassasiyeti mimariye de yansıdı. Dünyaca ünlü mimarlar yeni projelerinde ağacın ve doğanın izini sürerken, farklı ülkelerdeki çok sayıda konut projesinde artık yüksek yapılarda da geniş yeşil alan yaratan tasarımlar görmek mümkün.