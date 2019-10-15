Son Dakika Haberleri: Mimaride yeni yaklaşım: Ağacın izinde yeşil yapılaşma
Son Dakika Ekonomi Mimaride yeni yaklaşım: Ağacın izinde yeşil yapılaşma

Mimaride yeni yaklaşım: Ağacın izinde yeşil yapılaşma

1 saat önce

Dünyada gün geçtikçe artan bir farkındalıkla yayılan çevre hassasiyeti mimariye de yansıdı.

Mimaride yeni yaklaşım: Ağacın izinde yeşil yapılaşma, System.String[]

Dünyada gün geçtikçe artan bir farkındalıkla yayılan çevre hassasiyeti mimariye de yansıdı. Dünyaca ünlü mimarlar yeni projelerinde ağacın ve doğanın izini sürerken, farklı ülkelerdeki çok sayıda konut projesinde artık yüksek yapılarda da geniş yeşil alan yaratan tasarımlar görmek mümkün.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mimaride yeni yaklaşım: Ağacın izinde yeşil yapılaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]