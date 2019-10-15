Mimaride yeni yaklaşım: Ağacın izinde yeşil yapılaşma
1 saat önce
Dünyada gün geçtikçe artan bir farkındalıkla yayılan çevre hassasiyeti mimariye de yansıdı.
Dünyada gün geçtikçe artan bir farkındalıkla yayılan çevre hassasiyeti mimariye de yansıdı. Dünyaca ünlü mimarlar yeni projelerinde ağacın ve doğanın izini sürerken, farklı ülkelerdeki çok sayıda konut projesinde artık yüksek yapılarda da geniş yeşil alan yaratan tasarımlar görmek mümkün.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:57
İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu