Tezcan Karakuş Candan: Adalet Nöbetlerimiz Eylül Ayından İtibaren Farklı Bir Evreye Geçecek

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gezi Davası tutukluları için başlattığı adalet nöbetinin 120. gününde Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay için tahliye talebini yineledi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Eylül ayından itibaren hak arayışlarımız, adalet nöbetlerimiz gelişerek, farklılaşarak ve adli tatilin bittiği dönemde taleplerimizin yükseltileceği bir evreye geçecektir. 'Ne zaman bitireceksiniz' diyenlere söyleyeceğimiz tek sözümüz var; arkadaşlarımız çıkınca bitireceğiz bu adalet nöbetini" dedi.

Tezcan Karakuş Candan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Gezi Parkı Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararının ardından başlattığı ve bugün 120. gününe giren adalet nöbeti ile ilgili bugün açıklama yaptı. Candan, şunları söyledi:

"HAK ARAMAYA BİLE TAHAMMÜL EDEMEYEN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Sekretaryasını yürüttüğümüzü Ankara'daki adalet nöbetlerinin bugün 120. günü, 4 aydır adalet arıyoruz. Gezide hukuksuz şekilde tutuklanan, defalarca beraat etmiş Mücella Yapıcı'nın, Tayfun Kahraman'ın ve Can Atalay'ın serbest bırakılmasını bir kez daha ifade ediyoruz. 100. gününde Anayasa Mahkemesi'nin önündeydik. Hak aramaya bile tahammül edemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Orada basın açıklamamızı bile engellemeye çalıştılar. Bugün sokağa çıkan, hakkını arayan insanların her birine uygulanan yaklaşımlar, aslında Türkiye'deki adalet sorununa sadece bizim adalet nöbetlerimizde değil, tüm kesimlerde bir adalet arayışı olduğunun göstergesi.

"EYLÜL AYINDAN İTİBAREN HAK ARAYIŞLARIMIZ, ADALET NÖBETLERİMİZ GELİŞEREK, FARKLILAŞARAK VE ADLİ TATİLİN BİTTİĞİ DÖNEMDE TALEPLERİMİZİN YÜKSELTİLECEĞİ BİR EVREYE GEÇECEKTİR"

Ankara'da onlarca kez mücadele ettiğimiz ve hukuksal sürece taşıdığımız Atatürk Orman Çiftliği'ndeki ABD Büyükelçiliği'ne, büyükelçilik, taşınma sürecini bildiriyor. Bütün bu hukuksuzluklar içerisinde hem kentsel mücadeleyi yürüten odalar olarak hem de bu mücadele içinde yer almış arkadaşlarımızı hukuksuz bir şekilde tutuklamış insanlara karşı, idarelere ve otoritelere karşı adalet arıyoruz. Adalet arayışımız devam edecek, aylar da sürse meslek örgütlerinin kendi mücadele arkadaşlarına sahip çıkma kararlılığı devam edecek. Eylül ayından itibaren hak arayışlarımız, adalet nöbetlerimiz gelişerek, farklılaşarak ve adli tatilin bittiği dönemde taleplerimizin yükseltileceği bir evreye geçecektir.

"ONLAR İÇERDE, BİZ DIŞARIDA MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Saat 5 ile 8 arası Mimarlar Odası'nın önünde Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da her gün tutuluyor. Nöbetler adalet arayışının bir parçası ama aynı zamanda çoğalmanın da ortamı. Her gün sorunu olan birsiyle tanışıyoruz. Hem ekonomik krizi hem ülke gündemini konuşuyoruz. Aslında burada toplumsal muhalefet açısından da yeni bir nefes alanı yaratıyoruz. Tam da böyle ortamlarda nefes almak istediğinizde baskıyla karşılaştığınız bir durumda hep aynı noktaya vuruş yapmak iz bırakır. TMMOB'un başlattığı adalet nöbetinin toplumsal muhalefet ve mücadele açısından iz bırakacağına inanıyoruz. Onun için de dört aydır gecemizi gündüzünüze kattığımız süreç içerisinde burada olmaktan hiç yüksünmedik. 'Ne zaman bitireceksiniz' diyenlere söyleyeceğimiz tek sözümüz var; arkadaşlarımız çıkınca bitireceğiz bu adalet nöbetini. Çünkü onların özgürlükleri, bizim mücadeledeki azmimizi güçlendirecek. Onlar içeride direnirken, hak ve özgürlük talep ederken kent mücadelesinde daha kararlı duruyoruz. Dördüncü ayında arkadaşlarımızın, onlar içerde, biz dışarıda mücadeleye devam ediyoruz."