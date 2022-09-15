Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'na 'Terör Propagandası' Suçundan Açılan Davanın 2. Duruşması Yapıldı. Dava 22 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'na 'Terör Propagandası' Suçundan Açılan Davanın 2. Duruşması Yapıldı. Dava 22 Kasım'a Ertelendi

15.09.2022 19:23
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'na 'Terör Propagandası' Suçundan Açılan Davanın 2. Duruşması Yapıldı. Dava 22 Kasım'a Ertelendi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu hakkında, Jin TV muhabirine verilen ödül nedeniyle ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Mahkeme, söz konusu kanalda yayınlanan ve ödül verilen programa ilişkin görüntülerin dosyaya kazandırılmasına karar vererek davayı 22 Kasım’a erteledi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu hakkında, Jin TV muhabirine verilen ödül nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Mahkeme, söz konusu kanalda yayınlanan ve ödül verilen programa ilişkin görüntülerin dosyaya kazandırılmasına karar vererek davayı 22 Kasım'a erteledi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri hakkında, 2021 Yılı Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri kapsamında uluslararası televizyon haberciliği dalında Jin TV muhabirine ödül verilmesi gerekçe gösterilerek 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan açılan davanın ikinci duruşması Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

Duruşmayı, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP 26. Dönem Milletvekilleri İlhan Cihaner ve Şenal Sarıhan ile Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da izledi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin avukatları Turgut Kazan ve Gökçe Bolat, Jin TV'de yayınlanan programlara ödül veren başkaca kişi veya kurum bulunup bulunmadığı, ayrıca haklarında soruşturma-kovuşturma bulunup bulunmadığına ilişkin belgelerin dava dosyasına kazandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suç yönünden değerlendirildiğinde yargılamanın esasına bir katkı sağlamayacağını belirterek bu talebi reddetti. Mahkeme, bahse konu kanalda yayınlanan ve ödül verilen programa ilişkin görüntülerin dosyaya kazandırılmasına karar vererek davayı 22 Kasım'a erteledi.

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Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'na 'Terör Propagandası' Suçundan Açılan Davanın 2. Duruşması Yapıldı. Dava 22 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'na 'Terör Propagandası' Suçundan Açılan Davanın 2. Duruşması Yapıldı. Dava 22 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika
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