Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde seçim yarışı başladı (2) - Son Dakika

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Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde seçim yarışı başladı (2)
22 dakika önce
MİMARLAR ODASI'NIN YENİ YÖNETİMİ MAVİ LİSTEDETürk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin yeni yönetim seçimleri sonlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:37 Kaynak: DHA
MİMARLAR ODASI'NIN YENİ YÖNETİMİ MAVİ LİSTEDE
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin yeni yönetim seçimleri sonlandı. 'Birlikte' ve 'Çağdaş Demokrat Mimarlar' olmak üzere kırmızı ve mavi liste olarak başlatılan seçimlerde, üyeler sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. 6 bin üyeden bin 218'inin oy kullandığı seçimi, İlker Kahraman başkanlığındaki 'Birlikte' grubu olarak bilinen mavi liste kazandı.
Hande NAYMAN/İZMİR,
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