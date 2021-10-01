Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Çevik, Ankara Şubesine tepki göstererek istifa etti - Son Dakika

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik, Mimarlar Odası Ankara Şubesince bir televizyon kanalı çalışanına gazetecilik ödülü verilmesi nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çevik, yazılı açıklamasında, odalarının birliğine zarar veren bu davranışın Mimarlar Odasının tüm şubelerini üyelerinin gözünde değersiz kılıp toplumda itibarını zedelediğini vurguladı.

Bu davranışa tepki olarak görevini bıraktığını belirten Çevik şunları kaydetti:

"Meslek örgütü bilincine uymayan bu başına buyrukluğa genel merkezimiz de gereken tepkiyi gösterip gereğini yapmadığı için bugünden itibaren Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanlığını bırakıyorum. Bu istifa, yaklaşık 75 bin üyesi için hiçbir karşılık beklemeden fedakarca mücadele eden tüm şubelerin yönetim kurulu üyelerinin emeklerine yapılan vurdumduymazlığa tepki olarak bilinmelidir. Yaptığı bu yanlışı, her defasında olduğu gibi Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak olarak gören, vatan millet hassasiyetiyle kendilerine tepki gösterenlerin davranışlarını da vasatlık olarak nitelendiren bu şubemizin tutumunu kamuoyuna havale ediyorum."

Ankara Şubesinin Talas Belediyesince gerçekleştirilen millet bahçesi projesi yarışmasına Mimarlar Odası Kayseri Şubesinin katılması konusunda da sıkıntı çıkardığını aktaran Çevik, "Bu yarışmaların hepsi Mimarlar Odası Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde ve Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği'ne uygun olarak çıkılmış ve sonuçlandırılmıştır. O zaman bu yarışmalara katılmak isteyen üyelerine üye tanıtım belgesi vermeyerek Genel Merkezimizin kararını hiçe sayan bu şubemiz, şimdi ise basın ödülleri adı altında terör örgütü PKK'yı savunan bir kanalın çalışanına gazetecilik ödülü vermektedir." ifadesini kullandı.