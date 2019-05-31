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Mimarlar Odası'ndan Başkan Mızraklı'ya ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Şerefhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Mimarlar Odası'ndan Başkan Mızraklı'ya ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Şerefhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya kuruluşlardan ve sivil toplum örgütlerinden ziyaretler devam ediyor. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Şerefhan Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Mızraklı'yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mızraklı, Aydın ve üyelere teşekkür etti.

Bilgi alışverişinde bulunan görüşmede UNESCO'nun Sur ile ilgili tavrı ele alındı. Ocak ayında UNESCO'ya çağrı yaptıklarını hatırlatan Aydın, UNESCO'nun 1-10 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'da yapacağı toplantıda Sur'u da gündeme aldığını söyledi. Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nin taraf olarak toplantıya katılması için başvuru yapması gerektiğini vurguladı.

Başkan Mızraklı ise gerekli çalışmaları yürüteceklerini ifade etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:30 Kaynak: İHA
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