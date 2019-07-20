Mimarlar Odası'ndan Çevre Bakanlığı'na yönetmelik çağrısı

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi, mimar işsizliğinin çok fazla arttığını belirterek, önlem alınmasını istedi. Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, imar yönetmeliğinin Danıştay tarafından iptal edilen bazı maddelerinin yerine yeni düzenlemenin yapılmamasından dolayı mimarların proje hazırlayamadığını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yönetmeliğin ilgili maddelerini yeniden düzenlemesinin beklendiğini belirten Alpaslan, ayrıca yeni mimarlık fakültelerinin açılmaması gerektiğini kaydetti.Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, 5 yıl öncesine kadar neredeyse işsiz mimara rastlamazken artık çok sık karşılaşmaya başladıklarını açıkladı. Üniversitelerden mezun olan ve Oda'ya gelerek iş başvurusunda bulunan mimarları, çeşitli yerlere yönlendirdiklerini, ancak bu durumun artık içinden çıkılamaz bir hal aldığını söyledi. Sadece iş arayan mimarlar anlamında değil, işyeri sahibi olanlar konusunda da sorunların yaşandığını aktaran Alpaslan, "İşyeri sahibi olan mimarlar konusunda da kriz var. Büro sahibi olan mimar şu anda proje bulma, proje yapma konusunda ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Bu sonucu hazırlayan 4-5 neden var. Bunlardan biri ekonomik kriz. Ciddi bir ekonomik kriz var. Bu krizin ilk olarak yansıdığı alanlardan biri inşaat sektörü. Çok net bir şekilde, gözle görülür derecede inşaat sektörü sekteye uğramış durumda" dedi.'İPTAL EDİLEN MADDELERİN YERİNE YENİLERİ ACİLEN YAPILMALI'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca imar yönetmeliğinin bazı maddelerinde düzenlemeler yapıldığını, meslek odalarının da, bir üst ölçekli planlara aykırı olduğu gerekçesiyle bunlara karşı açtığı davayı kazandığını ve Danıştay'ın dava konusu maddeleri iptal ettiğini söyleyen Halil İbrahim Alpaslan, yeni düzenleme olmadığı için mimarların iş yapamadığını savundu. Alpaslan, "İptal edilen yönetmelik maddelerinin yerine yenileri gelmediği için mimari bürolar proje üretemiyor. Piyasa neredeyse tamamen durdu. Bu çok ciddi bir kriz. Mimari büro dediğiniz aylık beli bir gideri olan yerler ve bu çarkı döndürmek zorundalar. O çark artık dönmüyor. Bakanlığın hızla iptal edilen yönetmelik maddeleri yerine, sağlıklı kentleşmeye dönük yeni yönetmelik maddeleri çıkarması gerekiyor. Ama ne yazık ki bakanlık da çok uzun süredir düzenleme yapmadığı için iş yapamıyoruz. Bir an önce bakanlığın ilgili maddeleri yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.'YENİ FAKÜLTELER AÇILMASIN'Plansız ve programsız şekilde mimarlık fakültelerinin açıldığını, buralardan da çok fazla mimarın mezun olduğunu belirten Alpaslan, "Türkiye'de aktif olarak çalışan mimar sayısı 40 bin civarında. Şu anda mimarlık okullarında eğitim gören öğrenci sayısı 35 bin. Her yıl yaklaşık 8 bin mimar mezun olup, piyasaya çıkıyor. Yeni mimarlık okulları kesinlikle açılmamalı. Mevcutlarının da elekten geçirilip, yeterli niteliğe sahip olmayanların kapatılması gerekiyor. Şu anda birçok mimarlık okulunda sağlıklı bir eğitimden bahsetmek mümkün değil. Üyelerimizin birçoğu, bankalardan kredi çekerek, bürolarını açık tutmaya çalışıyor. Çünkü büroların sabit çok ciddi giderleri var. Giderleri azaltmak için elemanları işten çıkarıyorlar. Bu da mimar işsizliğini besliyor" diye konuştu.