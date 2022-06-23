Son dakika: Mimarlar Odası Ankara Şube Yöneticileri Hakkında Açılan Dava Ertelendi - Son Dakika
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Son dakika: Mimarlar Odası Ankara Şube Yöneticileri Hakkında Açılan Dava Ertelendi

23.06.2022 15:33
Son dakika: Mimarlar Odası Ankara Şube Yöneticileri Hakkında Açılan Dava Ertelendi

Son dakika haberler... Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri hakkında “terör örgütü propagandası” iddiasıyla açılan dava, 15 Eylül’e ertelendi. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, savunmasında “Kültürel varlıkların yok edilmesine ve HES’lere karşı mücadele ederken, mücadelemizi haberleştiren basın mensuplarına ödül vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri hakkında "terör örgütü propagandası" iddiasıyla açılan dava, 15 Eylül'e ertelendi. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, savunmasında "Kültürel varlıkların yok edilmesine ve HES'lere karşı mücadele ederken, mücadelemizi haberleştiren basın mensuplarına ödül vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri hakkında "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri" kapsamında 2021 yılında HES'lere yönelik çevre haberleri yapan gazeteciye ödül verdikleri için "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla açılan davanın duruşması, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davada, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Şube Sekreteri Nihal Evirgen, Yönetim Kurulu üyeleri Muteber Osmanpaşaoğlu, Ünal Kara, Tuğba Arslan, Ece Yoltay ve Özgür Bayramoğlu savcılık mütalaasına katılmadıklarını ifade etti.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"Ülkedeki hukuksuzluğun örneklerinden olan bu dava, susturma operasyonunun bir parçasıdır. Çevre haberi yapan gazeteciye ödül verdik diye Mimarlar Odası Ankara Şube yönetimine dava açılması kabul edilebilir değildir. Biz bu ödülü 2013 yılından beri vermekteyiz ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin haberlerini yapan gazetecilere vermekteyiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi istihbarat örgütü değildir. Çevre haberine verilen bir ödülün terör örgütü konusu haline getirilmesine ülkem adına üzgünüm. Haberlerimizin kamuoyunda görünürlüğü açıktır. Tüm medya organları kamu yararı ve kent mücadelemize yayınlarında yer vermektedir. Sadece bir yıl içinde 675 kez televizyonlarda, bin 500 kez yazılı basında, milyonlarca kez sosyal medyada haberimize yer verilmiştir. Terör propagandası yapmıyoruz, çevremizi doğamızı kültürel varlıklarımızı koruyoruz. Cumhuriyet'in bize emanet ettiği mekansal değerleri korumaya devam edeceğiz. Kültürel varlıkların yok edilmesine ve HES'lere karşı mücadele ederken, mücadelemizi haberleştiren basın mensuplarına ödül vermeye de devam edeceğiz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'nun hiçbir terör örgütü ile ilişkisi yoktur ve mücadelemiz de bu ülkenin taşını, toprağını satanlara karşıdır."

Dava, 15 Eylül 2022 saat 10.30'a ertelendi.

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Kaynak: ANKA

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