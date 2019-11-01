Son Dakika Haberleri: Mimarlar Odası tescilli yapıların restoresine karşı çıkıyor
Son Dakika Güncel Mimarlar Odası tescilli yapıların restoresine karşı çıkıyor

Mimarlar Odası tescilli yapıların restoresine karşı çıkıyor

7 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi'nde "Hergelen Meydanı"ndaki yapılar korunamadığı için yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Mimarlar Odası tescilli yapıların restoresine karşı çıkıyor, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi'nde "Hergelen Meydanı"ndaki yapılar korunamadığı için yıkılma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise, TOKİ tarafından tarihi yapıların korunması için hazınlanan projeye karşı çıkıyor.


TOKİ tarafından mevcut alanda tarihi yapıların ihya edilerek Ulus'un tarihi kimliğine uygun şekilde yenilenmesi için proje hazırlandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise yıkılma tehdidi olan binalar için hazırlanan projeye karşı çıkıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, alanda yapılacak çalışmaları dava açarak durdurmaya çalışıyor.


Tarihi alanda yapılacak proje ile mevcut yapılar kültürel ve tarihi kimliğine uygun olarak yenilenip, bölge esnafının ticaretine katkı sağlayacak. Alanda bulunan tescilli yapılar ihya edilerek aslına uygun olarak restore edilecek. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökçek'ten alınan üç araç, "Aşırı yıpranmış" gerekçesiyle satılamadı
4 akademisyenin katili Volkan Bayar, müşteki avukata hakaret etti Bakan Kurum: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:02:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mimarlar Odası tescilli yapıların restoresine karşı çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]