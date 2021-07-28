Üye Girişi
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı - Son Dakika

Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı

28.07.2021 10:48

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi mekanı Anıtkabir'e koyulan otomatları 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan "Otomatları kaldırın ve orijinal hale getirin" yanıtı geldi. Anıtkabir Komutanlığı Misakı Milli kulesinin yanında anıt bloğa bitişik olan otomatları kaldırdı ve orijinal hale getirilmesi için çalışmalar başladı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Anıtkabir'e yiyecek ve içecek satışı için otomatik ticari büfeler yerleştirilmesine ilişkin mücadeleyi kazandı. Mimarlar Odası hem Anıtkabir Komutanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu hem de Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na resmi yazılar yazarak fikri takip yaptı.

"OTOMATLARI KALDIRIN VE ORJİNAL HALE GETİRİN"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Anıtkabir'e koyulan otomatları 2863 sayılı koruma kanununu ihlal gerekçesiyle yaptığı başvuruya, Ankara Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'ndan da 'kaldırın' yanıtı geldi. Kurul, Anıtkabir Komutanlığı'nı uyararak "Otomatları kaldırın ve orijinal hale getirin" dedi. Anıtkabir Komutanlığı Misakı Milli kulesinin yanında anıt bloğa bitişik olan otomatları kaldırdı ve orijinal hale getirilmesi için çalışmalara başladı.

"MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ OLARAK SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP ETTİK"

Kurul kararını ve süreci değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Anıtkabir bizim göz bebeğimiz, mekân kültürü olmayan, Cumhuriyet ile mekânsal hesaplaşma yapanlar uzun süredir her buldukları fırsatta Anıtkabir'e oyun parkı, giysi bağış kutusu, halı saha gibi mekânsal müdahaleler yaptılar, en son olarak da taş desenli duvar kaplamalı ticari otomatlar yerleştirdiler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak süreci titizlikle takip ettik. Fikri takip yaparak ve kamuoyu oluşturarak Anıtkabir'e saygısızlık yapanların peşini bırakmadık ve mücadelemiz sonuç verdi" diye konuştu.

Mimarlar Odası hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'deki otomatlar kaldırıldı

"HER TÜR UYGULAMA ÖNCESİNDE KURULDAN İZİN ALINACAK"

Candan, "Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Anıtkabir Komutanlığı'nı uyararak, tarihi SİT alanı olan Anıtkabir içerisinde yer alan anıt bloğuna bitişik vaziyetteki şikayete konu yiyecek-içecek otomatının ivedilikle kaldırılmasına, tescilli Anıtkabir alanına bulunan diğer yiyecek-içecek otomatlarının ise Anıtkabir bakım onarım ve restorasyon kurulu toplantısı raporunda belirtildiği üzere alana ilişkin hazırlanacak olan çevre düzenleme projesinin kurula iletilmesinden sonra tekrar değerlendirilmesine, aynı raporun 2. maddesinde yer alan dinlenme 1 salon duvar kaplamalarının kaldırılarak orijinal duvara ulaşmak için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak hazırlanacak bilgi belgeler ile teknik raporun kurula iletilmesine, tescilli tarihi SİT alanı olan Anıtkabir'de yapılacak her türlü uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğinin hatırlatılmasına karar verdi" dedi.

"HİÇ KİMSE ATATÜRK'E VE ONUN EBEDİ MEKANINA SAYGISIZLIK YAPAMAYACAK"

Odatv'nin haberine göre Candan, "Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, kurul kararında geçen Anıtkabir bakım onarım toplantı raporunu tutanağını, çevre düzenlemesi projesini, restorasyon kurulu toplantı raporunu Anıtkabir Komutanlığı, Koruma Kurulu'ndan resmi yazıyla talep ettik. Nizamiye girişlerinde olan ticari otomatlarında işgalci durumunun sonlandırılması, Anıt mekanın bir bütün olduğunu ve mekanın parçalı bir projelendirme içerisinde olmasının doğru olmadığını, anıt alana bütüncül bakılması için de kurula yeni başvuru yaptık. Anıtkabir'e yönelik her türlü uygulamada Atatürk'e ve onun ebedi mekanına hiç kimse saygısızlık yapamayacak" diye konuştu.

Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı

Anıtkabir Komutanlığı, Anıtkabir, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 11:22 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli 11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu 10:59 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı 10:51 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi 09:53 Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum 09:39 İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi 09:16 Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi

Son Dakika Haberleri
11:54 Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
11:14 Yeni güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
11:13 Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
11:08 Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti
10:58 Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu
10:57 YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı
10:50 Bordo-Mavililer'in yıldızı Hamsik'e doğum gününde hediye gelen otomobil ağızları açık bıraktı
10:48 Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı
10:45 HDP'li vekilden şaşkınlık veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı Berdan Mardini'nin eski eşi, şarkıcı için uzaklaştırma kararı aldırdı         
11:36
Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter Şevval Şahin'e Marcus'tan kasetli şantaj iddiası: Yayınlarsam hayatın biter         
11:17
Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti Sabri Sarıoğlu'nun eşi, sosyal medyadan Galatasaray'a sitem etti         
11:09
YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı YKS'nin ilk oturumunun birincisi Adana'dan çıktı         
10:57
Son Dakika! Son Dakika! "Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı         
10:16
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur         
00:27
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu Kardeşi için mevlit okutan Alişan, ağlayan annesini teselli etmek isterken gözyaşlarına boğuldu         
22:17
Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı Tecavüz girişimine direnince kafasına taşla vurulan 17 yaşındaki kız makineye bağlandı         
20:48
Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti Demet Özdemir, turuncu bikinisiyle hayranlarını mest etti         
20:43
Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı Meral'in son halini görenler dönüp tekrar bakıyor         
18:01
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 12:03:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement