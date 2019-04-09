Mimarlar Odasından, Mimar Sinan Açıklaması

Başkan Ömer Faruk Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Mimarlar Odası olarak; eşsiz yapıtlarıyla dünya mimarlığına esin kaynağı olan büyük usta Mimar Sinan'ı ölümünün 431.yılında saygıyla anıyoruz.

Her yıl Sinan'ın ölüm yıldönümünü takip eden hafta boyunca tüm birimlerimizle birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde anma etkinlikleri düzenlenmekte; her iki yılda bir Mimar Sinan'ın yüce anısını yaşatmak üzere Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında mimarlık alanında önemli yapıtlara imza atmış, meslek etiğine bağlı, deneyimli meslektaşlarımız "Mimar Sinan Büyük Ödülü" ile onurlandırılmaktadır.

Mimar Sinan'ın; Anadolu'nun yanı sıra, Balkanlar'dan Yakın Doğu'ya geniş bir coğrafyada verdiği eserlerle olgunlaştırdığı yapı sanatı ve fikirleri; ülkemizde mimarlık kültürünün temel taşlarını oluşturmuştur. Yapıtları ayrıca; "insanın yaratıcı dehasının başyapıtları" ve "insanlık tarihinde dikkat çekici bir aşamanın seçkin örnekleri" olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiş;Sinan'ın mimarlığı, çağdaş dünya tarafından da "üstün evrensel değer" olarak tanınmıştır.

Sinan'ın mirası; mimar olarak kente ve topluma karşı sorumluluklarımızı hatırlatan toplumsal bir kültür öğesidir. Bütünlük içinde korunması gereken bu miras ve eserler, günümüzde sermaye ve finans odaklı, yapılı çevre kültürünü modern çağa taşıyamayan kamusal politikalar aracılığıyla tahrip edilmekte; Büyük Usta'ya öykünen, Sinan taklidi cami mimarlığı tekrar tekrar üretilmektedir.

Cumhuriyet devrimi ve genç Türkiye'nin modernleşme sürecinde; kültürel varlıkların tespiti, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar terk edilmekte, insanlık mirası olan mimari ve kültürel mirasımız tutarsız ve rant odaklı planlama politikaları nedeniyle geri dönülemez biçimde zarar görmektedir.

Büyük Usta Mimar Sinan'ı, kültürümüze ve uygarlık tarihine yapmış olduğu katkıları nedeniyle saygıyla anarken, başta karar vericiler olmak üzere herkesi çağdaş yaşama, demokrasiye, Cumhuriyet'e ve onun mimarlık değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz."