Mimarlar Sanat Galerisi'nde Buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mimarlar Sanat Galerisi'nde Buluştu - Son Dakika

Mimarlar Sanat Galerisi'nde Buluştu

6 saat önce

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan Sanat Galerisi, 'Mimarlık Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı.

Mimarlar Sanat Galerisi'nde Buluştu, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan Sanat Galerisi, 'Mimarlık Buluşmaları'na ev sahipliği yaptı.


Kadir Has Stadı, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni pisti başta olmak üzere Türkiye'nin değişik şehirlerinde mega projelerin mimari projesini çizen Mimar Bahadır Kul ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından gerçekleştirilen söyleşide meslek deneyimleri paylaşıldı.


Ali Saip Paşa Caddesi üzerinde bulunan Sanat Galerisi'ndeki etkinlikte mimar Bahadır Kul, genç mimarlarla deneyimlerini paylaşırken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da belediyecilik tecrübeleri ve mimarlığın belediye faaliyetlerindeki önemi hakkında konuştu. Mimarlık mesleğinin incelikleri hakkında bilgiler veren Mimar Kul, iyi bir mimarın nasıl olması gerektiğini anlattı ve yaptığı projeler üzerine konuştu.


Yoğun katılımın gerçekleştiği söyleşi programında genç mimarlara belediyecilik tecrübelerini aktaran Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da mimarlığın belediyecilikteki öneminin altını çizdi. Belediye hizmetlerinin hemen hepsinde mimar dokunuşunun var olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, belediye hizmetlerinin iyi olmasının mimarın becerisine bağlı olduğunu söyledi.


Programda genceler çeşitli tavsiyelerde de bulunan Başkan Yalçın, başarılı olmanın çok çalışmayla mümkün olabileceğini ifade ederek, "Gayrimüslim ülkeler çalıştıkları için bizden öndeler. Allah çalışana verir, bu Allah'ın kanunudur" dedi. Eskiden çalışan ile çalışmayan arasında bir yarış olduğunu söyleyen Başkan Yalçın, artık çalışanla çok daha fazla çalışan arasında bir mücadelenin olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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