Talas Belediye Başkanı Yalçın, park ve bahçelerde uygulanacak örnek kent mobilyalarını inceledi - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, park ve bahçelerde uygulanacak kent mobilyalarının örneklerini inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, belediye mimarları tarafından tasarlanan kent mobilyalarının örnek tasarımlarını inceleyip bilgi aldı.

Yalçın, insanlarla birlikte diğer canlıların da yararlanabileceği şekilde tasarımlar yapılması gerektiğini belirtti.

Kent mobilyalarında insanlar kadar diğer canlıların da dikkate alınması gerektiğini anlatan Yalçın, kedi ve köpekler için barınak, su ile yem kapları, kuşlar için yuva gibi detayların düşünülmesi gerektiğini ifade etti.