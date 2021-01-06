Bursa ortak akılla yönetiliyor...Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun projesi belli oldu - Son Dakika

Bursa ortak akılla yönetiliyor...Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun projesi belli oldu

Mimarlar yarıştı, Bursa kazandı

BURSA - Büyükşehir Belediyesi'nin 'ortak aklı devreye alarak' TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile birlikte 'Altıparmak'taki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni projesinin belirlenmesi amacıyla' açtığı yarışmada derece ve mansiyon alanlar, Başkan Alinur Aktaş tarafından kamuoyuna açıklandı. Türkiye genelinden 500 mimarın ter döktüğü ve 114 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada birinciliği, Millet Bahçesi'nin yeşil alan yüzeyini artıran ve Kültürpark ile Stadyum Caddesi arasında geçiş niteliği taşıyan projesiyle Mimar Hakan Evkaya ve ekibi kazandı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni projesi belli oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa için en iyi çalışmanın ortaya çıkartılması amacıyla' TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle açtığı yarışmada, kazanan projeler belli oldu. Yarışmada birinciliği, Mimar Hakan Evkaya ve ekibi elde etti. İkinciliği Mimar Regaip Adem, üçüncülüğü de Yüksek Mimar Can Tamirci ile çalıştıkları ekipler aldı. Mansiyon ödülleri ise Mimar Semih Özer, Mimar Ramazan Avcı, Mimar Emrah Akpınar, Mimar Ziya İmren ve Mimar Ayhan Usta'nın oldu. Yarışmanın birincisine 80 bin TL, ikincisine 60 bin TL, üçüncüsüne de 40 bin TL ödül verildi. Mansiyon projeleri de 25'er bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Yarışmada jüri heyetinin seçimiyle 5 proje için de toplam 30 bin TL'lik satın alma yapıldı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni projesinin belirlenmesi için düzenlenen yarışmada, toplam 335 bin TL'lik ödül verilmiş oldu.

İhale Haziran ayında

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yarışmada dereceye girenleri Heykel'deki tarihi başkanlık binasında kamuoyuna açıkladı. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek'in de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, ortak akılla birlikte en iyi projenin belirlendiğini, nihayetinde Bursa'nın kazandığını ifade etti. Aynı mantığı Koza Han'da da sürdürmek istediklerini belirten Başkan Aktaş, Atatürk Kapalı Spor Salonu'yla ilgili Haziran ayı gibi ihaleye çıkmaya hazırlandıklarını belirterek, inşaatı da en kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi. Yeni projenin Bursa'ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Aktaş, Millet Bahçesi ile diğer alanların bütünleştirildiği bir çalışmanın kazanmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. En doğru projenin ortaya çıkartılması için TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile protokol imzaladıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Ekim 2020 tarihinde yarışma ilan edildi. Aralık ayının sonunda jüri değerlendirmesi yapıldı. Yarışma alanı 17 bin metrekare. Yarışmacılardan 3 bin 500 metrekare spor salonu, 2 bin 800 metrekare yüzme havuzu, 7 bin 700 metrekare de otopark ve genel teknik mahaller olmak üzere toplamda 14 bin metrekarelik yapı projelendirilmesi istendi" dedi. Yeni projenin tasarlanmasında Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültürparkı ile oluşturulan açık alan kurgusunun kesintiye uğratılmadan ele alınması beklentisinin bulunduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Yarışmayı kazanan projede; Millet Bahçesi'nin yeşil alan yüzeyinin artırılması ve Kültürpark ile Stadyum Caddesi arasında geçiş kurgulanması, ödül almada rol oynadı" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise projenin Bursa için çok önemli olduğunu dile getirdi. Tahsis sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük katkıları olduğunu ifade eden Kılıç, "Bursa'ya yakışır dönüşüm çok önemli. Başkanımızın hassasiyeti ve oda başkanlarının ilgisinin Bursa halkı için güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de yapı olarak ilk defa bu şekilde bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Yarışmayla birlikte kurumsal yapı da kazandıklarını anlatan Şimşek, "Gösterdiği hassasiyet nedeniyle başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.