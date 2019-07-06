Mimarlarda gündem güvenlik sistemleri
1 saat önce
Mimarlar Odası Bursa Şubesi, üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarına, Ev ve İşletmelerde Elektronik Güvenlik Sistemleri konusuyla devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:57
Mimarlar Odası Bursa
Şubesi, üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarına, Ev ve İşletmelerde Elektronik Güvenlik Sistemleri konusuyla devam etti.
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