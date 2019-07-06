Son Dakika Haberleri: Mimarlarda gündem güvenlik sistemleri
Son Dakika Ekonomi Haber

Mimarlarda gündem güvenlik sistemleri

1 saat önce

Mimarlar Odası Bursa Şubesi, üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarına, Ev ve İşletmelerde Elektronik Güvenlik Sistemleri konusuyla devam etti.

Mimarlarda gündem güvenlik sistemleri, System.String[]
Mimarlar Odası Bursa Şubesi, üyelerine yönelik bilgilendirme toplantılarına, Ev ve İşletmelerde Elektronik Güvenlik Sistemleri konusuyla devam etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:57 
Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlişki yaşadığı eski mankeni evde başka bir erkekle görünce dehşet saçtı! Kahraman bekçi, eski eşini bıçaklayan eli kanlı adamı tek başına yakaladı MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi Tilki vurmak isterken kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 01:04:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mimarlarda gündem güvenlik sistemleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]