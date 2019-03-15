Mimarlardan 17 ilçe başkan adayına çözüm önerileri
1 saat önce
Yaklaşan 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından kenti yönetmeye aday Bursa Büyükşehir ve 17 İlçe Belediye Başkanına yol haritası sunuldu.
Yaklaşan 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından kenti yönetmeye aday Bursa Büyükşehir ve 17 İlçe Belediye Başkanına yol haritası sunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:35
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