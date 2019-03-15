Son Dakika Haberleri: Mimarlardan 17 ilçe başkan adayına çözüm önerileri

Mimarlardan 17 ilçe başkan adayına çözüm önerileri

1 saat önce

Yaklaşan 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından kenti yönetmeye aday Bursa Büyükşehir ve 17 İlçe Belediye Başkanına yol haritası sunuldu.

Mimarlardan 17 ilçe başkan adayına çözüm önerileri, System.String[]
Yaklaşan 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri öncesinde Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından kenti yönetmeye aday Bursa Büyükşehir ve 17 İlçe Belediye Başkanına yol haritası sunuldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:35 

Bursa, Ekonomi
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