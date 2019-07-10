Son Dakika Haberleri: Mimarlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
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Mimarlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

19 dakika önce

Aydın Mimarlar Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Cemre Şahin Kazıcı önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Mimarlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret, System.String[]
Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel
Aydın Mimarlar Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Cemre Şahin Kazıcı önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede oda yöneticileri Başkan Çerçioğlu'nun başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Başkan Çerçioğlu, Aydın Mimarlar Odası Başkanı Kazıcı'ya ve oda yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:34 Kaynak: İHA
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