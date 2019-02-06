Mimarlardan Vali Akın'a Ziyaret

Mimarlar Odası Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Mimarlar Odası Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurt ve beraberindeki heyet, Vali Akın'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Kırşehir'in daha modern bir yapıya kavuşmasında ve çehresinin daha da güzelleşmesinde mimarlara önemli görev düştüğünü belirtti.



Oda Başkanı Kurt da heyeti kabulünden dolayı Vali Akın'a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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