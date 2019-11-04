Son Dakika Haberleri: Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaldız'dan Başkan Şahin'e ziyaret
Son Dakika Yaşam Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaldız'dan Başkan Şahin'e ziyaret

Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaldız'dan Başkan Şahin'e ziyaret

6 saat önce

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esra Yaldız, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaldız'dan Başkan Şahin'e ziyaret, System.String[]

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Esra Yaldız, Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Şahin, "Osmaneli konaklarıyla ilgili çalışmalar yapmak ve konak projelerimize destek olmak üzere belediyemizin misafirleri olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü başkanı Doç. Dr. Esra Yaldız ve bölümün değerli hocaları bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etiler'de ünlü gece kulübünün sahibi, iş yerinde ölü bulundu
Aydın'da mantar kabusu: 3 kadının da durumu ağır! Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 18:25:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaldız'dan Başkan Şahin'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]