Mimarlık Bölümü öğrencileri İnönü için proje üretecekler

İnönü Belediye Başkanlığının Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile ortaklaşa başlattığı ilçesinin turizm haritasının çıkarılması çalışmaları kapsamında öğrenciler ilçeyi gezdi.



Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, ders yürütücüleri Dr. Öğretim Üyesi Betül Ekinci ve yüksek mimar Ebru Ayas eşliğinde İnönü ilçesinin tarihi, kültürel, turistik ve doğal alanlarını gezdi. Öğrenciler, ilçeyi tanımak amacı ile gerçekleştirdikleri gezi sonrası İnönü'nün kültürel değerlerini ön plana çıkartacak projeler üzerine çalışma gerçekleştirecek. Öğrencilerin ilçe ile ilgili mimari proje dersinde ürettikleri projeler üç aşamalı bir jüri değerlendirmesinde geçerek finale ulaşacak.



İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde belediye ve üniversite birlikteliği ile örnek teşkil edece olan çalışmada mimarlık bölümü öğrencilerinin yapacakları proje, İnönü için şimdiye kadar üretilmiş olan önerilere yeni bir yaklaşım sunmasının hedeflediği belirtildi. - ESKİŞEHİR