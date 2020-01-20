Mimarlık öğrencileri, "5. Tematik Kış Kampı"nda Edirne'de bir araya geldi - Son Dakika
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Mimarlık öğrencileri, "5. Tematik Kış Kampı"nda Edirne'de bir araya geldi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) 5. Tematik Kış Kampı kapsamında Edirne'de düzenlenen "Mimarlık Kampı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Mimarlık öğrencileri,

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) 5. Tematik Kış Kampı kapsamında Edirne'de düzenlenen "Mimarlık Kampı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Aksaray, Amasya, Burdur, Isparta, Niğde, Ordu, Sivas ve Trabzon'daki KYK yurtlarında kalan 200 mimarlık öğrencisinin katılımıyla düzenlenen kampın açılış programı, Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda düzenlendi.

Programda konuşan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, kurum olarak öğrencilere serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecekleri, akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediklerini belirtti.

Tematik kış kamplarının da bu faaliyetlerden bir tanesi olduğunu ifade eden Ak, "Öğrencilerimiz kamp boyunca edinecekleri akademik bilgilerin yanında ilimizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini de gezerek hem yeni mekanlar keşfetme imkanı bulacak hem de eğlenecekler." dedi.

Program, mimar Salim Alp'in hayata geçirdiği projelerini anlattığı açılış dersiyle devam etti.

Şehir gezisi, mimari söyleşiler, şehitlik ve şehit ailelerini ziyaret programlarının da yer alacağı kamp, 24 Ocak'ta sona erecek.

Trabzon, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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