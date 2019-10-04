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Mimarlık öğrencileri Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti

2 saat önce

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü öğrencileri Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

Mimarlık öğrencileri Başkan Yanmaz'ı ziyaret etti, System.String[]

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Planlama Bölümü öğrencileri Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.


Akçakoca Belediye Başkanı M. Okan Yanmaz, öğrenciler ile tek tek tanışarak sorularını cevapladı. Öğrencilere ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yanmaz, hepsine tek tek


teşekkür etti. Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Başkan Yanmaz üniversite öğrencilerine kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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