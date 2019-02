Mimarlık okuyan genç birincilik üstüne birincilik aldı Atılım Üniversitesi öğrencisi genç çeşitli projeler tasarladıANKARA - Atılım Üniversitesi öğrencisi Bilal Uğur Liman, katıldığı birçok yarışmada birinci oldu. Liman, "Yarışmaların birçok avantajı var aslında. Staj imkanları oluyor, iş avantajları oluyor ve bazı yarışmalarda da geliştirdiğin tasarımın üretim aşaması oluyor. Bu üretimde hem senin tasarımın üretiliyor hem de üretim sürecine sen de dahil oluyorsun. Kendi kabuğunu kırıyorsun bir nevi" dedi.Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Bilal Uğur Liman, üniversite hayatı boyunca katıldığı yarışmalarda çeşitli birincilikler aldı. Liman, üniversite hayatı ve yarışma süreçlerini İhlas Haber Ajansı 'na aktardı. Başka bir üniversitede gıda mühendisliği okuduğunu ancak bu bölümün kendisi için uygun olmadığından Atılım Üniversite'sine geçerek mimarlığı tercih ettiğini dile getiren Liman, tasarlamayı, fikir geliştirmeyi sevdiğini söyledi. Eğitim süresince çeşitli projeler geliştirdiklerini kaydeden Liman, fikir geliştirmeye konusunda her şeyden ilham alınabileceğini belirtti. Liman, "Mimarlık bölümü multidisipliner bir bölüm olduğu için bir çok alanı da kapsıyor. Her konuda biraz bilgi de bilmek gerekiyor. Aynı zamanda mimarlığın gerektirdiği teknik koşullar dahilinde tasarımlar yapıyoruz" ifadelerinde bulundu. Erol Evgin 'in elinden ödül almak"Sadece mimarlık okumanın bir noktada tekdüze olacağını ileten Liman, yalnızca okula gidip gelmek yerine fikirlerini ve tasarımlarını göstermek adına bu alanda düzenlenen yarışmaların iyi bir fırsat olduğunu belitti. İki sene önce Koçtaş Açık Fikir Yarışması'na katıldığını aktaran Liman, bu yarışmada birinci olduktan sonra sürekli yarışmalara katıldığını anlattı. Katıldığı ilk yarışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını paylaşan Liman, "Katıldıktan sonra telefonla beni arayarak ödül kazandığımı söylediler, ama ne olduğu söylenmedi. Ödül törenine gittim, sırayla mansiyonlar açıklandı, üçüncü açıklandı, ikinci de açıklanınca demek ki birinci benim dedim. Çok güzel bir duyguydu" diye konuştu. Jüride Erol Evgin'in de yer aldığını söyleyen Liman, usta sanatçının elinden ödül almanın kendisini oldukça heyecanlandırdığını kaydetti."Kendi kabuğunu kırıyorsun"Hocalarının teşvikleriyle katıldığı çeşitli yarışmalardan ödül aldığını ifade eden Liman, son olarak Özyeğin Üniversitesi tarafından desteklenen " İstanbul Kültür Mekan Buluşmaları" adı altında ulusal düzeyde bir yarışamaya katıldı. Liman, İstanbul'un distopik geleceğine çözüm arayışı noktasında bir animasyon hazırlayarak beş birinci arasında yeniden yer aldı. Üniversite hayatı boyunca bu tür yarışmalara katılmak noktasında düşüncelerini paylaşan Liman, "Yarışmaların birçok avantajı var aslında. Staj imkanları oluyor, iş avantajları oluyor ve bazı yarışmalarda da geliştirdiğin tasarımın üretim aşaması oluyor. Bu üretimde hem senin tasarımın üretiliyor hem de üretim sürecine sen de dahil oluyorsun. Aynı zamanda firmalarla olan etkileşimler de önemli. Diğer yandan katıldığım yarışmalar dolayısıyla farklı üniversitelerden birçok arkadaşlarım oldu, dışarıya açılmak açısından da önemli, kendi kabuğunu kırıyorsun bir nevi" şeklinde konuştu.Liman, sadece ödül almak değil kendini görmek ve geliştirmek bakımından bu tür yarışmalara katılmanın önemli bir avantaj olduğu mesajını verdi.