Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri maske tasarımlarını tanıttı - Son Dakika

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri, tasarladıkları yıkanabilir çok kullanımlık maskeleri tanıttı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde konuşan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, dünyanın tarihi bir dönemine tanıklık edildiğine değinerek, üniversite olarak bu dönemde üzerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Maskenin hayatın bir parçası haline geldiğini anlatan Döğeroğlu, "Maskede kullanılan tekstilin özelliği ve tasarım açısından işlevselliği önem taşıyor. Bu konudaki çalışmaları çok önemli görüyorum. Sanayi ve üniversite iş birliği çok değerli. Öğrencilerin tasarımları işlevsellik açısından değerli. " ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da öğrencilerin yaptığı maske tasarımlarının önemine değinerek, sanayi, üniversite ve sektör iş birliğinin Ar-Ge'de önemli olduğunun altını çizdi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise odanın, salgın sürecinin başlamasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle 2,5 ay gibi bir sürede yaklaşık 3 milyon maske ürettiğini belirterek, yıkanabilir kullanımlık maskenin sürdürülebilirlik açısından önemine değindi.

Tanıtım etkinliğine, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı Sertaç Ersayın, Tekstil Tasarımcıları Derneği Başkanı Dilek Yıldırım Bozal, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Cafer Arslan, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdem Üreyen, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar ve sektördeki çeşitli firmalardan yetkililer de katıldı.