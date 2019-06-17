Son Dakika Haberleri: "Mimarlık Yıllığı" sergisi izleyiciyle buluştu
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"Mimarlık Yıllığı" sergisi izleyiciyle buluştu

1 saat önce

Arkitera Mimarlık Merkezi ve HOM Design Centere iş birliğiyle düzenlenen "Mimarlık Yıllığı" sergisi açıldı.

Arkitera Mimarlık Merkezi ve HOM Design Centere iş birliğiyle düzenlenen "Mimarlık Yıllığı" sergisi açıldı.
HOM Design Center'da meraklısıyla buluşan ve bu yıl ilk kez seçilen 6 projenin özel bir panelde derinlemesine tartışılacağı sergi, 16 Temmuz'a kadar görülebilecek.
Sergiye ilişkin AA muhabirine konuşan HOM Design Center Müdürü Alkım Çetin, "Tasarımı destekliyoruz. Aynı zamanda mimari kültürün gelişimine de katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.
Türkiye'deki en önemli mimarlık platformlarından biri olarak gördükleri Arkitera ile bu sebeple iş birliği yaptıklarını ifade eden Çetin, gelenekselleşmiş olan "Mimarlık Yıllığı" sergisine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Serginin proje koordinatörü Özüm İtez de projenin yıllar önce "Arki Seçkileri" olarak başladığını ancak sergilerin bu yıl beşinci kez düzenlendiğini söyledi.
"Mimarlık Yıllığı" sergisinde, son bir yılda Türkiye'de üretilen ve seçici kurul üyeleri Melike Altınışık, Haydar Karabey, Nilüfer Kozikoğlu, Arzu Nuhoğlu ile Mustafa Toner tarafından belirlenen 70'e yakın proje yer alıyor.
Türkiye'de bir önceki yıl içinde hayata geçirilen mimari üretimleri kayıt altına alıp bir kaynak oluşturmak amacını taşıyan sergiye, tasarım ve dekorasyon meraklıları ilgi gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:52 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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