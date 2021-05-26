Mimarsinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimarı Projesi yarışması - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Mimarsinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi yarışmasına son başvuru tarihi 21 Haziran olarak güncellendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi'nin projeleri, ulusal çapta düzenlenen yarışmayla belirlenecek.

Serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasının konusu, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde istenilen kriterler doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile ilişkilendirilerek Mimar Sinan'ın anlatıldığı ve ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanması olarak belirlendi.

5 Mart'ta başlayan yarışmada projelerin son teslim tarihi 21 Haziran 2021 güncellendi.

Ayrıca kargo yolu ile gelen projelerin idareye son ulaşma tarihi 24 Haziran 2021, jüri çalışmalarının başlangıç tarihi 26 Haziran 2021 ve yarışma sonuçlarının ilanı da 5 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Yarışmada birinci olan proje sahibine 100 bin, ikinciye 80 bin, üçüncüye 60 bin ve 5 ayrı mansiyon kazanan proje sahiplerine ise 35'er bin lira ödül verilecek.

Ekip halinde ya da bireysel olarak katılmanın mümkün olduğu yarışmada, şartname ile ilgili tüm detaylar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "https://www.kayseri.bel.tr/yarisma " internet sayfasında yer alıyor.