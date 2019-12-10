Son Dakika Haberleri: Mimarsinan OSB atıkları Melikgazi'de değerlendirilecek
Son Dakika Güncel Mimarsinan OSB atıkları Melikgazi'de değerlendirilecek - Son Dakika

Mimarsinan OSB atıkları Melikgazi'de değerlendirilecek

7 saat önce

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin evsel katı atıkları Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesisleri tarafından toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılacak.

Mimarsinan OSB atıkları Melikgazi'de değerlendirilecek, System.String[]

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nin evsel katı atıkları Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesisleri tarafından toplanarak tekrar ekonomiye kazandırılacak.


Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Melikgazi Belediyesi arasında yapılan anlaşma ile atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacağını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi geri dönüşüm tesislerimiz ile hem atıkları toplayıp ekonomiye kazandırıyoruz, hem de hammadde girişi sağlayarak doğal kaynaklarımızı koruyoruz. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile yapılan protokol ile bundan böyle bu sanayi bölgesinin evsel atıklarını biz toplayacağız. Tesislerimiz de ayrıştırarak tekrar hammadde olarak kullanımını sağlayacağız. Böylece çevreye ve ekonomiye katkı sağlayacağız." dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince atıkların toplanarak ayrıştırılmasının referans gösterildiğini ve birçok belediye yetkilileri ve üniversitenin ilgili bölümlerince incelendiğini ve gezildiğini söyledi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:57 Kaynak: İHA
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