Mimarsinan Osb'de İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve personellere İstihdam Seferberliği Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici ve personellere İstihdam Seferberliği Bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Mimarsinan OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İstihdam Seferberliği 2019 konusunda İŞKUR Şube Müdürleri Salih Birkin ile Gündüz Fırat, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Cumali Yeşilyurt ile birlikte SGK yetkilileri, bölgemiz sanayicileri ve personellerine bilgiler aktardı. Sunum eşliğinde teşvikler hakkında bilgilerin verildiği toplantıda Mimarsinan OSB sanayicileri, merak ettiği soruları da ileterek konunun uzmanlarından bilgiler alma fırsatı buldu.



Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut ise düzenlenen toplantıda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; sanayicilerimize istihdam seferberliği konusunda yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi. - KAYSERİ

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