Mimarsinan OSB'de seri ve güvenli ulaşım için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) ulaşım konusunda yol bağlantılarının güvenli hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hem üretim merkezleri hem de ekonomik değeri ile Mimarsinan OSB'nin şehrin batı kısmına ayrı bir misyon kattığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi olarak üretimi artıran, ekonomiye katkı sağlayan ve istihdamı artıran her projeye destek olduklarını anlatan Palancıoğlu, Mimarsinan OSB'nin kuzeyinde, özellikle yüksek tonajlı araçların bölgeye girişlerini güvenli hale getirecek yeni bir çalışma yaptıklarını kaydetti.