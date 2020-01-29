Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

6 saat önce

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 160. Müteşebbis Heyet Toplantısı Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı.

Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı, System.String[]

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 160. Müteşebbis Heyet Toplantısı Kayseri Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıya Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Üyeleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.


Mimarsinan OSB'nin Kayseri ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Kayseri'nin 3'üncü organize sanayi bölgesi olarak 1998 yılında kurulan Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgemizde 281 işletmemiz üretim yapıyor. Bölgemizde 6 bin civarında istihdam sağlıyoruz. Dolayısı ile Mimarsinan OSB'miz şehrimizin ekonomisine ve ticaretine katkı sağlaya devam ediyor. Altyapı ve üst yapı çalışmaları ile örnek bir OSB konumunda. Burada arkadaşlarımız başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bölgemize önümüzdeki aylarda güzel yatırımlar olacak. Hep birlikte şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz" dedi.


Daha sonra Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Mimarsinan OSB'nin 2019 yılı faaliyetleri ve 2020 projeleri hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi.


Sanayiciye hizmet etmek için bölge personeli ile canla başla çalıştıklarını açıklayan Karabulut, 2019 yılı içerinde Mimarsinan OSB ile Kayseri Üniversitesi arasında üniversite - sanayi işbirliği kapsamında, bölgede kurulması planlanan meslek yüksekokulu için ön protokol imzalandıklarını, en kısa sürede yarıma başlanacağını söyledi.


Gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Sanayi Odası, Mimarsinan, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
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