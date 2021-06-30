Mimarsinan Spor Tesisi komplekse dönüştürülüyor

Yıldırım Belediyesi, Mimar Sinan Spor Tesisi'ni de yeniliyor.

Revizyon çalışmalarıyla birlikte tesis donanımlı ve modern bir spor kompleksine dönüşecek. Hizmet imkanları artan tesis, sosyal alanlarıyla da vatandaşların buluşma noktası olacak. Bin 407 metrekare inşaat alanı olan yenileme projesi kapsamında tesiste,kadın spor merkezi, çocuk oyun alanı, vitamin büfesi, soyunma odaları, antrenör odası, idari ofis, karate salonu, jimnastik salonu ve kafe oluşturulacak. Proje tamamlandığında her yaştan Yıldırımlıya hizmet verecek kompleks ilçeye değer katacak.

Mimar Sinan Spor Kompleksi revize projesi kapsamında uygulanan onarım ve yenileme çalışmalarını inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kompleksi bir hayat alanına dönüştürdüklerini vurgulayarak, "Burası yaklaşık 9 dönümlük bir alana sahip. Mimar Sinan Spor Kompleksi revizyon projesi tamamlandığında hem çocuklarımızın hem de mahalle sakinlerimizin hoşça vakit geçirecekleri bir alan olacak. Aynı zamanda burada yapacağımız ek hizmet binasında kadın spor merkezi, çocuklarımız için jimnastik salonu ve gençlerimiz için de bir karate salonu yer alçak. Mevcutta bulunan çok amaçlı salonumuzu da elden geçirerek basketbol ve voleybol branşlarında hizmet verecek donanımlı bir salona çeviriyoruz. Yine bu alanda Spor Bakanlığımızın katkısıyla yaptığımız portatif yüzme havuzuyla birlikte bu yazdan itibaren çocuklarımızın hem yüzme öğrenebilecekleri hem de hoşça vakit geçirecekleri ilave bir alanı da bünyemize katmış olacağız. 2022 yılının Nisan ayında Mimar Sinan, Güllük ve Siteler mahallelerimize hizmet edecek bu spor kompleksimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA