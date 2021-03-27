MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi - Son Dakika

MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi

27.03.2021 11:47
MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi, System.String[]

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) 4. Olağan Kongresini yaptı.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) 4. Olağan Kongresini yaptı. Tek liste halinde gidilen kongrede Mehmet Bülbüloğlu güven tazeledi.

Bir otelde düzenlenen kongreye, AK Parti MKYK Üyesi ve Malaya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, siyasi parti temsilcileri ve MİMDER üyeleri katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasın yapan Mehmet Bülbüloğlu, derneğin geçmişten bugüne kadar inşaat sektörüne hizmet etmek adına büyük çalışmalar yaptığını belirterek, "MİMDER olarak, üyelerimizin sıkıntılarının giderilmesi, sektörün paydaşlarının bir araya gelmesi ve şehrimizin gelişimine katkı sağlanabilmesi için faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ben bu anlamda geçmiş dönem derneğimizde görev yapan tüm başkan ve yönetici arkadaşlarıma fedakarca çalışmalarından ötürü bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi. Hedeflerinin, yeni yönetimle, birlikte birlik ve beraberliği daha üst seviyelere taşıyacak, sektörün sorunlarının sesi ve çözüm merkezi olacak, müteahhitlik mesleğinin hak ettiği değeri bulması için ellerinden gelen çaba ve gayreti göstereceklerini ifade eden Bülbüloğlu," Gönüllülük esasına dayalı hizmet ettiğimiz bu kurumun çatısı altında üyelerimizle, yerel yöneticilerimizle milletvekillerimizle ilgili kurumlarla sürekli istişare halinde olacak, Malatya'mızın sağlıklı yapılaşmasına katkı sunacağız" diye konuştu.

Kentsel dönüşümünün önemine de vurgu yapan Bülbüloğlu," Deprem fay hatları üzerinde bulunan ve 7 milyona yakın riskli yapı stoku mevcut ülkemizde. Hepimizin bildiği gibi en önemli ihtiyaçlarımızdan biri kentsel dönüşüm. Geçtiğimiz yıl 24 Ocak Elazığ Sivrice merkezli yaşadığımız depremde bu sorun şehrimizde de gün yüzüne çıkmış oldu. Yaşadığımız depremden sonra devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için üstün bir gayret göstermiştir. Ancak Allah korusun daha büyük ve merkezi Malatya olacak bir depremde çok daha acı ve telafisi olamayan kayıplar yaşayacağımız aşikar. Bu acıların yaşanmaması için kentsel dönüşüm politikasının çok önemli olduğunu biliyoruz ve en önemlisi kentsel dönüşümde özel sektör bu işe dahil edilmeden sektörün problemleri çözülmeden hedefe ulaşılamayacağının da bilincindeyiz. Bunun için yerel yönetimlerimizle, merkezi yönetimle, sektör paydaşlarıyla iş birliği güç birliği sağlanmalı istişareler arttırılmalı ve özel sektör detaylı bir şekilde dinlenmelidir" şeklinde konuştu. Bülbüloğlu, inşaat sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle, gerek üreticilerin son dönemde yaptığı aşırı fiyat artışları, gerek kentsel dönüşüm yasası içerisinde sektörü yavaşlatan maddelerin yeniden incelenmesi, yöneticilerin desteğiyle sektörün problemleri çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malaya Milletvekilli Bülent Tüfenkci de konuşmasında, AK Parti iktidarlarının inşaat sektöründe yaptığı hizmetlerden özetle söz edip, "AK Parti iktidara geldiğinden bu yana Türkiye her alanda en az 4 kat büyüdü. Bu büyümede özellikle müteahhitlik sektörü de payını aldı. Baktığımız zaman gerçekten AK Parti hükümetleri olarak ve müteahhitlik sektörünün sorunlarını çok yakından takip ettik. Onların sağlıklı projeler üretmesi için yardımcı olduk. Mağduriyetlerin önlenmesi tüketicilerin mağduriyetlerin önlenmesi sağlıklı şehirleşme noktasında çalışmalar yaptık. Belediye başkanlarımız, sektörün sağlıklı büyümesi için çaba gösteriyorlar. Aynı zamanda müteahhitlerimizin de bu anlamıyla sağlıklı projeler üretme noktasında yerel yönetimler ve merkezi hükümet ile yakın iş birliği içerisinde büyümelerine devam ediyor. Sektörde zaman zaman inişli çıkışlı dönemler oldu. Fiyat istikrarı noktasında bir takım sıkıntılar yaşandı. Netice itibari ile Türkiye'deki yapı stoklarını eritme noktasında hükümetimizin yerinde aldığı düşük faizli kredilerle özelikle o yapı stokunun erime noktasında önemli adımlar atıldı" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise yaptığı konuşmasında, yerel yönetimlerin müttehitlere destek vermesi gerektiğini ifade ederek," MİMDER'i önemsediğinizi de ifade etmek istiyorum. Derneğin çeşitli toplantılarına katılıyoruz. Sektörün problemlerimizi biliyoruz. Belediyelerimizden, belediye başkanlarımızdan ricamız, özelikler işleyişteki aksamalarda müteahhitlerimizin iş akış planlarının daha ileriye gidebilmesi adına sizlerin desteğine ihtiyacı var. Çünkü bu sektörün önemli olduğunun farkındayız. Müteahhitlik sektörü, kendi ile beraber binlerce insanın iş ve AŞ kapısıdır. Ekonomiye ve insanlara katkı sağlayan önemli bir sektör. Yapılan projelerin hızlı geçmesi önemlidir. Özelikle deprem kuşağı içerisindeyiz. Belediyelerden ricamız bu deprem kuşağı içerisinde yapılan yapılar konusunda hassasiyet gösterilmesidir. Bir an önce bu kentsel dönüşüm kısmında büyükşehirlerde uygulanan avantajları ilimizde de arzu ediyoruz " ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya'nın deprem kuşağında olan bir şehir olduğunu ve depremle yaşamak durumda olunduğunu vurgulayarak, "24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice olan bir deprem yaşadık. Bu depremde Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir çalışma yaptık. 20.55 de deprem oldu, 23.15 de deprem enkazı altında hiç kimse kalmadı. Böyle bir müdahale şeklini görürseniz bu da takdire şayan bir çalışmadır. 23.15 de sonra da bizim enkaz araştırma çalışma ekibimizi Elazığ'a gönderdik. Burada dürüst davranmamız lazım. Popülizm ve günü kurtarma anlamında ifadelerden kaçınmamız lazım" şeklinde konuştu. - MALATYA

MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi
MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi
MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi
MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi
MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi
MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MİMDER'de Bülbüloğlu güven tazeledi - Son Dakika


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