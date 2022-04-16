"Mimo Mars'ta" tiyatro oyunu Saray'da sahnelendi - Son Dakika
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"Mimo Mars'ta" tiyatro oyunu Saray'da sahnelendi

16.04.2022 09:18
"Mimo Mars'ta" tiyatro oyunu Saray'da sahnelendi

Saray ilçesinde "Mimo Mars'ta" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Saray ilçesinde "Mimo Mars'ta" çocuk tiyatro oyunu sahnelendi.

Saray Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, oyunu yazıp yöneten Deniz Gündoğmuş ve Ezgi Gündoğmuş'a teşekkür ederek çiçek verdi.

-Oyunun konusu

Masalcı Mimo, gezegenleri çok merak etmektedir, en çok da Mars'ı. Oraya masallar ve müzik yardımıyla gidebileceğini düşünür. Kendini 3 kozmonot masalının içinde bulur.

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Tiyatro, Saray, Mars, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Mimo Mars'ta' tiyatro oyunu Saray'da sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Mimo Mars'ta" tiyatro oyunu Saray'da sahnelendi - Son Dakika
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