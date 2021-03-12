Mimozalar Yenişehir'de toprakla buluştu - Son Dakika

Mimozalar Yenişehir'de toprakla buluştu

12.03.2021 16:08
Mimozalar Yenişehir'de toprakla buluştu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TUKD) Mersin Şubesince, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Mimoza Kadınlar Yetiştiriyoruz' etkinliği düzenlediği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye ile Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TUKD) Mersin Şubesince, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Mimoza Kadınlar Yetiştiriyoruz' etkinliği düzenlediği bildirildi. Etkinlikte kadının gücünü temsil eden mimoza fidanlarının dikimi yapılarak, Mimoza Koruluğu oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zorlu koşullar karşısında güçlü ve dirençli bir yapıya sahip olan ve bu yönüyle kadını simgeleyen mimozalar Yenişehir'de toprakla buluştu. Türkan Saylan Parkının batısındaki alanda, 'Mimoza Kadınları Yetiştiriyoruz' sloganı ile oluşturulan korulukta kadının gücünü temsil eden 67 mimoza fidanı dikildi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol oyuncularının da katıldığı etkinlikte konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkan Saylan'ın adının verildiği parkın hemen yanında böyle bir etkinlik yapmalarının ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Özyiğit, "Türkan Saylan da tıpkı mimoza çiçeği gibi direnişin ve başkaldırının gücünün sembolü aslında. Onu her birimiz hasta yatağında olmasına rağmen dirençli günlerinde çok iyi hatırlıyoruz. O mücadeleyi de devam ettiriyoruz" dedi.

"Eğer bir toplumda kadın belli bir yere gelmemişse o toplum hiçbir yere gelmemiş sayılır"

Başkan Özyiğit, kadınlara yönelik şiddetin ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkmasının eğitimle mümkün olabileceğini ifade ederek, Yenişehir Belediyesi olarak bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Eğitim yaşını sıfıra indirdiklerine dikkat çeken Özyiğit, "Eğer bir toplumda kadın belli bir yere gelmemişse o toplum hiçbir yere gelmemiş sayılır. Biz eğitimde yıllardır eksik kalan ve kapağı hiç açılmayan bir konuyu Yenişehir Belediyesi olarak gündeme getirdik. Yenişehir Belediyesi Akademiyi kurduktan sonra 0-3 yaş erken çocukluk eğitimini Marmara Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdik. Bütün çocuklarımızın 6 yaşına gelmeden 0-3 yaş dönemdeki zekalarının yüzde 70'nin olgunlaştığı ve geliştiği döneme müdahale ederek Türkiye'de bir ilki başlattık. ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığının 2023 hedefleri arasına erken çocukluk eğitimini alması bizim için çok anlamlı ve gerçekten de bu çalışmanın tüm Türkiye'ye mal olmasını hedeflemiştik ve o hedefe ilerlemesi bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

"Kız çocuklarına eğitim desteğimiz sürecek"

Dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerdeki çocukların eğitimine katkı sunmak için kültür komplekslerinin temellerini attıklarını ve bu kompleksleri yaygınlaştıracaklarını kaydeden Özyiğit, "Özellikle kız çocuklarımızın makus talihlerini yenmesi ancak iyi bir eğitimle mümkün. Bu konuda onlara her türlü desteğimiz olacak, bu mekanları kuracağız, çocuklarımız orada çalışabilecek, orada eğitim alabilecek, orada danışmanları olacak ve o danışmanlardan destek alabilecekler. Eğitim koşullarının geri olmamasını sağlamak bizim görevimiz. Oradan çok sayıda Türkan Saylan'lar çıkaracağımıza ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Mersin Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız da üniversiteli kız çocuklarının eğitimi konusunda Yenişehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. - MERSİN

Mimozalar Yenişehir'de toprakla buluştu
Mimozalar Yenişehir'de toprakla buluştu
Mimozalar Yenişehir'de toprakla buluştu

Kadınlar Derneği, Yenişehir, Mersin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mimozalar Yenişehir'de toprakla buluştu - Son Dakika


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