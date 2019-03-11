Son Dakika Haberleri: Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 Milyon Dolarlık Yatırım

Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 Milyon Dolarlık Yatırım

1 saat önce

Malatya merkezli Mimsan Grup'un, Özbekistan devletiyle ülkedeki ısıtma altyapısını yenilemek amacıyla 10 milyon dolarlık yatırım ve iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 Milyon Dolarlık Yatırım, System.String[]
Malatya merkezli Mimsan Grup'un, Özbekistan devletiyle ülkedeki ısıtma altyapısını yenilemek amacıyla 10 milyon dolarlık yatırım ve iş birliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Mimsan Grup'un Taşkent'te fabrika kuracağı belirtildi.

Söz konusu yatırımla şirketin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan'a da hizmet verileceği kaydedilen açıklamada, "Mimsan Grup, Özbekistan devletiyle ülkedeki ısıtma altyapısını yenilemek amacıyla 10 milyon dolarlık yatırım ve iş birliği anlaşması imzaladı. Özbekistan'da yıllık 300 milyon dolarlık ısı cihazları ve enerji ekipmanları pazarı bulunduğu tahmin ediliyor. Devlet, ısıtma ihtiyacını bir kamu hizmeti olarak sağlıyor. Pazarda Rus, Alman, Kore, Çin ve Türk firmaları faaliyet gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Malatya'da 36 yıl önce kurulan Mimsan Grup kazan üretiminin yanında anahtar teslim enerji santrali projeleri gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Mimsan Grup, Özbekistan, Ekonomi
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