Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı

Sarı-Lacivertliler'de Min-Jae Kim, sahaya iniyor. Dün 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Güney Koreli savunmacı, bugün takımla tanıştı.

ATTİLA İLE KAYNAŞTI

Kim, savunmadaki yeni partneri Attila Szalai ile de çabuk kaynaştı. İkilinin keyifli sohbeti objektiflere yansıdı.

PEREİRA'DAN BİLGİ ALDI

Kim, hocası, teknik heyet ve arkadaşlarıyla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Pereira, yeni oyuncusuna hızlı alışması için takım hakkında bilgiler verdi.