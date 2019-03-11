Son Dakika Haberleri: Mina Başaran Kabri Başında Anıldı

Mina Başaran Kabri Başında Anıldı

1 saat önce

İran'da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Göktürk'teki mezarı başında anıldı.

Mina Başaran Kabri Başında Anıldı, System.String[]
İran'da geçen yıl düşen jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Göktürk'teki mezarı başında anıldı. Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönerken geçirdiği jet kazasında geçtiğimiz yıl 10 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölümünün birinci yıl dönümünde Eyüp Göktürk'teki mezarı başında anıldı. Anma törenine, Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, babası Hüseyin, annesi Beril, kardeşi Can Başaran ve çok sayıda seveni katıldı. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu anma töreninde Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ve aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü. Duaların okunmasının ardından Murat Gezer, merhum nişanlısı Mina Başaran'ın kabrine çiçek bıraktı. Daha sonra aile yakınları sevenlerinin taziyelerini kabul etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Murat Gezer, İran, Göktürk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sen Anlat Karadeniz'de Beklenmeyen Ayrılık! Kilit İsim Vedat, Apar Topar Öldürüldü Üvey Annesini Öldürüp Başını Kapıya Asan Katil Zanlısı, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapse Çarptırıldı

Uzman Çavuş Ölü Bulundu Bahçelievler'de Anne ve Kızın Katil Zanlısı Yakalandı; Akraba Olan Şüpheli Cenazeye Katılmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:16:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mina Başaran Kabri Başında Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]