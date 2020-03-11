MİNA BAŞARAN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

İRAN'da yaşanan jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

İran'da 11 Mart 2018'de meydana gelen uçak kazasında 7 kız arkadaşı ve 3 mürettebat ile birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, ölüm yıldönümünde Eyüpsultan Göktürk'te bulunan mezarı başında anıldı.

Anma programına Başaran'ın annesi Beril, babası Hüseyin, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer'in yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı. Törende mezar başında Kuran-ı Kerim okundu. Dualar okunurken, Başaran'ın ailesinin gözyaşı döktüğü görüldü. Daha sonra aile yakınları taziyeleri kabul etti. Törene katılanlar Başaran'ın mezarına çiçek bıraktı.