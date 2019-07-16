Son Dakika Haberleri: Mina ve Farnolle kampa katıldı, Guilherme Perşembe günü
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Mina ve Farnolle kampa katıldı, Guilherme Perşembe günü

3 saat önce

Yeni Malatyaspor Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaşmaya vardı.

Mina ve Farnolle kampa katıldı, Guilherme Perşembe günü, System.String[]
Yeni Malatyaspor Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques ile yeniden anlaşmaya vardı. Guilherme'nin Perşembe günü kampa katılması bekleniyor.

25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçı oynayacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

Hazırlıklarına diğer takımlardan daha erken başlayan sarı kırmızılılar 22 Temmuz tarihine kadar kamp çalışmalarını sürdürdükten sonra Malatya'ya geçecek. Malatya temsilcisi kamp hazırlıkları kapsamında 18 Temmuz'da Süper Lig ekibi Sivasspor ile bir hazırlık maçı yapacak.

Ülkelerinin milli takımlarında oldukları için çalışmalara katılmayan Arturo Mina ile Fabian Farnolle de Türkiye'ye gelerek kampa katıldılar.

Turnuvaların tamamlanmasının ardından kısa süre izin yapan 2 oyuncu kampa gelerek hazırlık çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.

Bu arada sarı kırmızılı takım geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı Guilherme Costa Marques ile yaptığı görüşmelerden olumlu netice aldı ve başarılı orta sahayla yeniden anlaştı. Guilherme'nin Perşembe günü kampa katılması bekleniyor. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
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