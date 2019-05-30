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Minare gölgesinde gençlik iftarı

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Müftülük Gençlik Koordinatörlüğünce, Gediz Meslek Yüksekokulu, Lise ve Gediz Yatılı Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gençlik İftarı" programına yoğun katılım oldu.

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Müftülük Gençlik Koordinatörlüğünce, Gediz Meslek Yüksekokulu, Lise ve Gediz Yatılı Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gençlik İftarı" programına yoğun katılım oldu.

Program, iftardan önce Gediz Ulu Camii avlusunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda selamlama konuşmasını yapan Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan, gençlerin Ramazan ayını tebrik ederek gençlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Gençlerin bir millet için büyük nimet olduğunu ve geleceğimizi emanet edeceğimiz en değerli varlığımız olduğunu ve ahlaklı, inançlı, ve nitelikli gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Müftü Nurullah Koçhan; "Bu anlamda Gediz Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak KYK Yurtlarında ve Lise Pansiyonlarında gençlerimize yönelik faaliyet yürütüyoruz. 200 gencimizi iftar programında görmekten mutluyuz" şeklinde konuştu.

İftar programına Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mahmut Bahadur ve Kemal Günal, Gediz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, gençlik koordinatörleri, kur'an kursu öğreticileri, kyk yurtlarında ve lise pansiyonlarında kalan gençler ile kur'an kurslarında eğitimlerine devam eden öğrenciler katıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:34 Kaynak: İHA
Müftülük, Kütahya, Gediz, Güncel
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