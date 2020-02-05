Minare kubbesinin yıkılma anı İHA kamerasında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minare kubbesinin yıkılma anı İHA kamerasında - Son Dakika

Minare kubbesinin yıkılma anı İHA kamerasında

6 saat önce

Denizli'de şiddetli esen rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca, kentte çatılar ve reklam tabelaları yerinden söküldü ağaçlar devrildi.

Minare kubbesinin yıkılma anı İHA kamerasında, System.String[]

Denizli'de şiddetli esen rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca, kentte çatılar ve reklam tabelaları yerinden söküldü ağaçlar devrildi. Bir caminin minaresinin cam kubbesinin caminin üstüne devrilme anı İHA tarafından anbean görüntülendi.


Kentte sabah saatlerinden itibaren esmeye başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca deyim yerindeyse kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km'ye yaklaşan lodos çatılar ve reklam tabelalarını yerinden söktü, cami minare kubbelerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu.


Merkezefendi ilçesi Esma Hatun Camisi'nin minaresinin cam kubbesinin yerinden oynadığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye caminin çevresindeki geçen yolları araç ve yay trafiğine kapattı. Bu sırada yerinden oynayan kubbe ise büyük bir gürültüyle caminin üzerine devrildi. İtfaiyenin yolu kapatması olası bir facianın önüne geçti. Minarenin kubbesinin yıkılma anı ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından anbean görüntülendi.


Kentte olumsuz hava koşulları devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Sabah, Cam, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler lodos nedeniyle iptal edildi
Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minare kubbesinin yıkılma anı İHA kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]