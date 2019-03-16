Son Dakika Haberleri: Minare Ustasının Hassasiyeti Saniye Saniye Görüntülendi

Minare Ustasının Hassasiyeti Saniye Saniye Görüntülendi

1 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin Burhan Köyü'nde Burhan Köyü camisinin minare onarım çalışmaları esnasında ilginç görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Minare Ustasının Hassasiyeti Saniye Saniye Görüntülendi, System.String[]
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin Burhan Köyü'nde Burhan Köyü camisinin minare onarım çalışmaları esnasında ilginç görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.Vatandaşların, halat yoluyla önce minare alemini indirdikleri esnada minare ustasının hassasiyeti dikkatlerden kaçmadı. Alemin indirilme esnasında minare ustasının olay yerine koşarak alemi öpüp alnına koyması objektiflere yansıdı.

Minare, köylüler tarafından camiye ve çevreye tahribat vermemek için makine gücü olmadan işlem gerçekleştirildi.

Caminin 1980 yılında, minarenin ise 1969 yılında yapıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:00 Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız Hatay'da Vatandaşlar Göle Dönen Sokakta Botla Gezdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 14:11:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minare Ustasının Hassasiyeti Saniye Saniye Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]