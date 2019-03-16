Minare Ustasının Hassasiyeti Saniye Saniye Görüntülendi
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin Burhan Köyü'nde Burhan Köyü camisinin minare onarım çalışmaları esnasında ilginç görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinin Burhan Köyü'nde Burhan Köyü camisinin minare onarım çalışmaları esnasında ilginç görüntüler vatandaşlar tarafından kaydedildi.Vatandaşların, halat yoluyla önce minare alemini indirdikleri esnada minare ustasının hassasiyeti dikkatlerden kaçmadı. Alemin indirilme esnasında minare ustasının olay yerine koşarak alemi öpüp alnına koyması objektiflere yansıdı.
Minare, köylüler tarafından camiye ve çevreye tahribat vermemek için makine gücü olmadan işlem gerçekleştirildi.
Caminin 1980 yılında, minarenin ise 1969 yılında yapıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:00 Kaynak: İHA
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