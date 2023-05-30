Hatay'da minare yıkımı caddeyi savaş alanına çevirdi: 1 araç ve 3 iş yeri hasar gördü - Son Dakika
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Hatay'da minare yıkımı caddeyi savaş alanına çevirdi: 1 araç ve 3 iş yeri hasar gördü

30.05.2023 17:52

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremde hasar alan bir caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı. Kontrollü yıkılan minare hesaplamaların tersine bir hafriyat kamyonu ile 3 iş yerine zarar verdi, bir kedi de ölümden döndü.

İlçede bulunan Numuneevler Camii'nin minaresi deprem nedeniyle hasar aldı. Yapılan incelemeler sonrasında minare için yıkım kararı verildi. Bugün halat bağlanan minare iş makinesi yardımı ile çekilerek yıkıldı. Ancak hesaplamalar tutmayınca minare yan yolda bulunan hafriyat kamyonunun üzerine devrildi.

Minare yıkımı caddeyi savaş alanına çevirdi: 1 araç ve 3 iş yeri hasar gördü

3 İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Hem kamyon hasar aldı hem de bir binadaki 3 iş yeri zarar gördü. Yıkım sırasında ise bir kedi de ölümden kıl payı kurtuldu.

Minare yıkımı caddeyi savaş alanına çevirdi: 1 araç ve 3 iş yeri hasar gördü

"MİNARE İŞ YERİMİZE GİRDİ"

Kontrollü yıkımın istenildiği gibi olmadığını belirten iş yeri zarar gören esnaflardan Bülent Özkan," Minare bizim iş yerimize girdi. Parça parça yapılsaydı sonucun böyle olmayacağını belirttim ama her hangi bir koruma önlemi alınmadı. Allah'tan binaya girmedi. Binaya gelseydi yıkılma durumu da söz konusu olabilirdi. Durum bundan ibaret. Ölü yaralı yok, maddi zarar var" dedi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Minare yıkımı caddeyi savaş alanına çevirdi: 1 araç ve 3 iş yeri hasar gördü
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Hatay'da minare yıkımı caddeyi savaş alanına çevirdi: 1 araç ve 3 iş yeri hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da minare yıkımı caddeyi savaş alanına çevirdi: 1 araç ve 3 iş yeri hasar gördü - Son Dakika
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