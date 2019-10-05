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Minare yıkımı kamerada

48 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yenisi yapılacak olan caminin minaresi, vatandaşlar tarafından vinç yardımıyla yıkıldı.

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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde yenisi yapılacak olan caminin minaresi, vatandaşlar tarafından vinç yardımıyla yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dinar'a bağlı Tatarlı beldesinde yenisi yapılmasına karar verilen caminin minaresi, vatandaşların imece usulü çalışmasıyla yıkıldı. Vatandaşlar halat ve çekici yöntemiyle yıkılacak olan minarenin etrafında önlem alarak, kimseyi yaklaştırmadı. Yıkım için kullanılacak halatlar önce minareye, ardından da vince bağlandı. Yıkım öncesi herhangi bir aksiliğin yaşanmaması için yıkım ekibi belde halkını uyardı. Daha sonra vincin hareket etmesiyle minarenin bir kısmı yıkıldı. Bir anda ortalık toz duman olurken, yıkım ekibi temizleme çalışması yaptı.

Belde halkından bir vatandaş minarenin yıkım anını saniye saniye görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri çeken kişi, minare yıkılırken 'Bomba atmış gibi' diyerek yıkımın şiddetini dile getirdi.

Yeni bir cami yapmak için eski caminin yıkım kararı alan belde sakinlerinin hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami inşaatına başlayacakları kaydedildi.

- Afyonkarahisar

Afyon, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:07 Kaynak: DHA
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