Minarede Çalışan İşçiler Yürekleri Ağza Getirdi
44 dakika önce
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde onarımı süren caminin minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan inşaat işçileri, adeta ölüme meydan okudu.
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde onarımı süren caminin minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan inşaat işçileri, adeta ölüme meydan okudu. İşçilerin bu halleri, görenleri hayrete düşürdü. Armutalan
Mahallesi'ndeki Hacı Salih Camii'nin 30 metre yüksekliğindeki minaresinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Kurdukları iskeleye yerleştirdikleri 20 santimetre genişliğindeki kalasların üzerinde akrobatlar gibi dolaşan işçilerin, bir elleriyle işlerini yaparken diğer elleriyle iskeleye tutunduğu görüldü. Başlarında sadece şapka bulunan, baret ya da halat kullanmayan işçilerin bu çalışması, DHA
kamerasınca görüntülendi. Yetkililere haber verilmesi üzerine, işçilerin bu şekilde çalışması durduruldu. İşçilerin, cemaatten toplanacak bağışlarla baret, eldiven ve çeşitli güvenlik ekipmanları alındıktan sonra tekrar onarıma başlayacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:04 Kaynak: DHA
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