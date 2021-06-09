Minarede tehlikeli çalışma - Son Dakika

ŞANLIURFA'da yapımı süren bir caminin minaresinde kurdukları tahta iskelede hiçbir önlem almadan çalışan işçiler, görenleri şaşırttı.

Yenice Mahallesi'nde yapımı devam eden Medine Melik Camii'nin yerden 30 metre yükseklikteki minaresinde, başlarında koruyucu baret bulunmayan 2 işçinin, etrafına kurdukları tahta iskele üzerinde güvenlik tedbiri almadan çalışması şaşırttı. Yürekleri ağızlara getiren işçiler, görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden bir eliyle iskeleye tutunup, diğer eliyle kalıp betonlarla minareyi örmeye çalışıyor.