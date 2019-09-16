Son Dakika Haberleri: Minaredeki intihar girişimini polis önledi
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Minaredeki intihar girişimini polis önledi

46 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi caminin minaresine çıkıp atlamak istedi.

Minaredeki intihar girişimini polis önledi, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi caminin minaresine çıkıp atlamak istedi. Daha sonra devreye giren polis ekipleri minareye çıkıp şahsı intihardan vazgeçirdi.


Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Soğukkuyu Camisi minaresinde meydana geldi. İddiaya göre çocukları ve eşi ile görüşemediği gerekçesiyle bir kişi cami minaresinden atlamak istedi. Olayı gören vatandaşlar şok içerisinde kalarak durumu yetkili birimlere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.


Poliste minareye çıktı


Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahsın ardından minareye çıkıp şahsı intihardan vazgeçirme çalışmalarına başladı. Uzun süren ikna çabaları olumlu yanıt verirken polis, şahsı minarenin kıyısından alıp intihardan vazgeçirdi.


Şahsın intihar eyleminden vazgeçirildiğini gören vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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