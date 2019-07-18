Minareden düşen imam ağır yaralandı
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, cami minaresinin hoparlörünü tamir etmeye çalıştığı sırada düşen imam ağır yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:02 Kaynak: AA
'nin Balışeyh
ilçesinde, cami minaresinin hoparlörünü tamir etmeye çalıştığı sırada düşen imam ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Beyobası
köyü camisinin imamı Osman Öztürk
, öğle vakti hoparlörü tamir etmek için minareye çıktı. Rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybeden Öztürk, yaklaşık 8 metre yükseklikten önce caminin çatısına daha sonra yere düştü.
Durumu gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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