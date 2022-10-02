Minareden düşen işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Minareden düşen işçi öldü

02.10.2022 18:25
Minareden düşen işçi öldü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde cami minaresinde tadilat yapan Embiya Demirci (35), dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde cami minaresinde tadilat yapan Embiya Demirci (35), dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Karasu Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Embiya Demirci tadilat için caminin minaresine çıktı. Dengesini kaybeden Embiya Demirci, metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Embiya Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Demirci'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor Kocaeli'de başına yorgun mermi isabet eden çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor Son dakika haberi! Akhisar'da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı Son dakika haberi! Akhisar'da tarihi objeler ele geçirildi; 1 gözaltı
Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minareden düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı!
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:28 Manken Didem Soydan imaj değiştirdi! Görenler dönüp tekrar baktı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
20:52 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi!
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
20:26 Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı
20:07 AA foto muhabiri Wolfgang Schwan anlattı! İşte Rusya-Ukrayna savaşının sembolü olan fotoğrafın hikayesi
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 22:23:36. #1.12#
SON DAKİKA: Minareden düşen işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement